Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gaziler Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımız uğruna nice fedakarlıkta bulunan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e “Müşir ve Gazi” ünvanı verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 19, 2024
Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımız uğruna nice fedakârlıkta bulunan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/UHTihLZF0l
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e "Müşir ve Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımız uğruna nice fedakarlıkta bulunan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.