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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da 19 Eylül Gaziler Günü Programı’nda konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gaziler Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımız uğruna nice fedakarlıkta bulunan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gaziler Günü" mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e "Müşir ve Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımız uğruna nice fedakarlıkta bulunan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

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