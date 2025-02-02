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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında andı.

Koray Taşdemir  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye merkezli düşüncenin öncülerinden olan, ülkemizin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur, en hakikatperver kadın münevverlerimizden Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı

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