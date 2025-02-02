Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında andı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye merkezli düşüncenin öncülerinden olan, ülkemizin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur, en hakikatperver kadın münevverlerimizden Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Türkiye merkezli düşüncenin öncülerinden olan, ülkemizin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur, en hakikatperver kadın münevverlerimizden Alev Alatlı’yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla yâd ediyorum. pic.twitter.com/ozFnPg5Eat— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 2, 2025