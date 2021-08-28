Dolar
8.35
Euro
9.86
Altın
1,817.07
ETH/USDT
3,234.30
BTC/USDT
48,671.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'daki resmi ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü.

Berk Özkan   | 28.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla saat 21.20'de Karadağ'dan İstanbul'a geldi.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya polisi, Kovid-19 önlemlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahale etti
Bakan Koca: Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 17 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Kovid-19 aşı zorunluluğu karşıtları 7 haftadır gösteri düzenliyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da

Emekli ikramiyesiyle kurduğu böğürtlen bahçesinden ihracata hazırlanıyor

Emekli ikramiyesiyle kurduğu böğürtlen bahçesinden ihracata hazırlanıyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı
AA Genel Müdürü Karagöz, AA'nın Saraybosna ofisini ziyaret etti

AA Genel Müdürü Karagöz, AA'nın Saraybosna ofisini ziyaret etti