Euro
10.08
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,807.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hacı adayları kutsal topraklarda
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle gittiği KKTC'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Elif Küçük,Hikmet Faruk Başer   | 20.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve beraberindeki heyeti taşıyan "TC TUR" uçağı, saat 18.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de yurda döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte 247 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
İzmir'de meydanlarda kurulan aşılama noktalarında vatandaşlar hem aşılarını oluyor hem bayramlaşıyor
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4,7 milyon olabilir
Sağlık çalışanlarından 'bayramda da aşı olun' çağrısı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu aştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

İstanbul'da helikopterli trafik denetimi

Ada'ya barış getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 47 yıl geçti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara Türkiye ile sahip çıkma kararlığı içerisindeyiz

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara Türkiye ile sahip çıkma kararlığı içerisindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki süreci Taliban'la da görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki süreci Taliban'la da görüşeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağı'ndaki askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağı'ndaki askerlerin bayramını kutladı