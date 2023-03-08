Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başvuru süreci bugün başlayan, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Sevgili genç kardeşlerim,— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 8, 2023
Bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum. https://t.co/fA0xvib4LE