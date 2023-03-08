Dolar
18.94
Euro
19.96
Altın
1,814.34
ETH/USDT
1,553.60
BTC/USDT
21,997.00
BIST 100
5,376.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başvuru süreci bugün başlayan, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Ferdi Türkten  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'deki depremlerle ilgili 28 hesap yöneticisinin provokatif paylaşım yaptığı belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Trakya'da 24 bin 94 depremzede ağırlanıyor
Noterlik Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Adıyaman'daki geçici barınma alanı hızlandırılmış çekim tekniğiyle havadan görüntülendi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Türkiye ile Brunei Darusselam arasında 5 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek gündemimiz depremdir, deprem yaralarını sarmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek gündemimiz depremdir, deprem yaralarını sarmaktır
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet