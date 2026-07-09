Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Arnavutluk Başbakanı Rama ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleri ile görüşmelerini sürdürdü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Arnavutluk Başbakanı Rama ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile görüşmesinde, Türkiye-Slovakya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki iş birliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu, Avrupa Birliği'nin savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, İran ve Ukrayna'daki savaşların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için Türkiye olarak gayret gösterdiklerini, Gazze'de huzur ve istikrarın tesisi, insani felaketin bitirilmesi amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Spajic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacaklarına inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayii ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlar'da sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, Platform'un barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen Edi Rama ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabulünde, Türkiye-Arnavutluk ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerini daha ileri taşımak için çalıştıklarını, özellikle savunma sanayii alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, ittifak dayanışmasının sağlamlığının kararlı bir şekilde ortaya konulduğunu belirtti.

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.