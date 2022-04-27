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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) heyetini kabul etti.

Sefa Mutlu   | 27.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV heyetini kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabule, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı.


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