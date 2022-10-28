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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasına başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanarak hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un babası ile telefonda görüştü.

İbrahim Toprak   | 28.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasına başsağlığı diledi

Batman

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, beraberindeki partililerle şehidin Sason ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Özdemir'in telefonundan şehidin babası Nazmi Bozkurt ile görüşmesinde başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin inşallah. Mekânı cennet olsun. Rabb'im cennetinde sizleri şehidimizle buluştursun inşallah." dedi.

Bozkurt da "Çok teşekkür ederim. Hepimizin başı sağ olsun. Vatan sağ olsun. Canımız devletimize fedaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim'de teröristlerle sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilmiş, müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

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