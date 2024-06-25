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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırılarının ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus halkına taziyelerini iletti.

Zafer Fatih Beyaz  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadığını belirterek, Rus halkına yaşamını yitirenler için taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi.

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