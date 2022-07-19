Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir

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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde "Son İstanbul görüşmelerinde Rus heyetinin yaklaşımı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir" dedi.

Mehmet Tosun   | 19.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi Fotoğraf: Ali Balıkçı - AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki liderin Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana ilk yüz yüze görüşmesi, Tahran Uluslararası Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Baş başa görüşme öncesi salona girişte el sıkışarak basın mensuplarına görüntü veren iki lider, kısa birer konuşma yaptı.

Konuşmasına teşekkürlerini ileterek başlayan Erdoğan, yüz yüze görüşmedikleri süreç içinde Rusya ile diplomasiyi telefonla sürdürdüklerini hatırlattı.

Bugün de Astana formatında bir araya gelinmesinin çok büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dışarıda da dostları gördük. Gerçekten bugün yoğun bir gündemi sizlerle paylaşacağız. İnanıyorum ki bu süreç içerisinde hakikaten arabuluculuk formatında da Rusya'nın yaklaşım tarzı olumlu istikamette sürüyor. Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice, tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir. Ben şahsım, heyetim adına teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin verimli geçeceğini umuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin en son 29 Eylül 2021'de Rusya'nın Soçi kentinde yüz yüze görüşmüştü.

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