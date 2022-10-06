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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

Mehmet Tosun   | 06.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Prag

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Prag Kalesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.


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