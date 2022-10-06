Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.
Prag
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti https://t.co/o2i0LWcSQ9 pic.twitter.com/U1Fa5u1kcu— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 6, 2022
Prag Kalesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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