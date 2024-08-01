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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile telefon görüşmesi yaptı.

Merve Yıldızalp  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti.

Erdoğan, ifade özgürlüğü ve hoşgörü kisvesi altında insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, dini ve ahlaki değerlerle alay edildiğini, bunun Hristiyan dünyası kadar Müslümanları da rencide ettiğini, bunlara karşı birlikte ses yükseltmenin ve ortak tutum sergilemenin gerektiğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanları birleştirme amacıyla düzenlenen olimpiyat oyunlarında dini değerlere meydan okunmasının, sapkın propagandaların yapılmasının, dünyanın sürüklendiği ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'deki İsrail saldırılarının soykırıma dönüştüğünü, ciddi bir insani kriz yaşandığını, İsrail'in katliamlarını bazı devletlerin kendisine sağladığı diplomatik, ekonomik ve askeri şemsiye altında gerçekleştirdiğini ifade etti.

Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast ile Lübnan'a yapılan saldırının İsrail'in tüm bölge, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Filistin'de yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların huzur bulması için geç kalınmadan insanlık ittifakı olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ile birlikte dünyanın siyasi, güvenlik ve toplumsal yapısına kalıcı zarar verilmeden Papa Fransuva'nın, İsrail'e destek veren ülkelerle saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için yapacağı görüşmelerin faydalı olacağına inandığını belirtti.

Görüşmede Papa Fransuva, barış için gösterdiği çaba ve dini değerlerin aşağılanmasına karşı hassasiyetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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