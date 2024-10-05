Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurlama törenine katıldı.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi, saat 11.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak geçişine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi önüne saat 14.30'da gelen gemi için Erdoğan'ın katılımıyla uğurlama töreni yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaz'dan geçen geminin mürettebatını selamladı.
Uğurlamaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.
Törenin ardından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'ye gitmek üzere yola çıktı.
Petrol ve doğal gaz için sismik çalışma
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Ekim sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Gemiye görev süresi boyunca donanmadan 2 fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.
Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında buna özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.
Toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne ilişkin paylaşım:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "On yıllardır çatışma, istikrarsızlık ve açlıkla anılan Somali bölgesi, Oruç Reis'in (Sismik Araştırma Gemisi) keşifleri sonrasında artık ekonomik kalkınmayla refahla huzurla gündeme gelecek. Somali açıklarındaki sismik araştırma faaliyetlerimizden de Allah'ın izniyle müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Bugün Oruçreis araştırma gemimizi Somali’ye uğurladık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 5, 2024
2017 yılından beri ülkemize önemli hizmetlerde bulunan Oruçreis, artık Somali’de her biri 5’er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında sismik faaliyet yürütecek. 🇹🇷🇸🇴… pic.twitter.com/CGLTWLqzgz
Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Somali'ye uğurlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bugün Oruç Reis Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurladıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"2017 yılından beri ülkemize önemli hizmetlerde bulunan Oruç Reis, artık Somali’de her biri 5’er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında sismik faaliyet yürütecek. On yıllardır çatışma, istikrarsızlık ve açlıkla anılan Somali bölgesi, Oruç Reis'in keşifleri sonrasında artık ekonomik kalkınmayla refahla huzurla gündeme gelecek. Somali açıklarındaki sismik araştırma faaliyetlerimizden de Allah'ın izniyle müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum."
Paylaşımda, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için İstanbul Boğazı'nda yapılan uğurlama töreninden fotoraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.