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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı Store ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Store ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, İsrail'in katliamları ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Mehmet Tosun  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı Store ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Norveç ilişkileri, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in pervasız ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarının durdurulmasının ve bölgede kalıcı barış için çabaların artırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Norveç'in, Filistin'i tanıma kararının bölgede sürdürülebilir barışa, huzura, adalete ve iki devletli çözüm vizyonuna katkı sağladığını ifade eden Erdoğan, Norveç hükümetini isabetli adımları ile süreç boyunca kararlı davranışlarından ötürü tebrik etti.


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