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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times heyetini kabul etti

Mehmet Tosun   | 21.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times heyetini kabul etti

NEW YORK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, New York Times heyetini kabul etti.

Yeni açılan Türkevi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer aldı.

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