Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 39. yılında andı.
Vefatının yıl dönümünde şairlerin sultanı, usta muharrir, büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i rahmetle, minnetle, hasretle yâd ediyorum. pic.twitter.com/D23RaL5Oiy— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2022
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının yıl dönümünde şairlerin sultanı, usta muharrir, büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle, minnetle, hasretle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.