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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

Mümin Altaş   | 25.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 39. yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının yıl dönümünde şairlerin sultanı, usta muharrir, büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle, minnetle, hasretle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

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