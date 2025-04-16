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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı

Merve Yıldızalp  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Musevi vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum." ifadesini kullandı.

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