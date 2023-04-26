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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaisine bir gün ara verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaşadığı küçük rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten tüm vatandaşlara teşekkür ederek, bugün doktorların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaisine bir gün ara verdi

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yoğun mesaisi nedeniyle dün televizyon yayını esnasında geçirdiği küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen milletin her bir ferdine teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

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