Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Başbakanı İbrahim'i kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
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