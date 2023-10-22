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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Kaan Bozdoğan  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Başbakanı İbrahim'i kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

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