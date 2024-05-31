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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.31.05.2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği Dönem Başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viktor Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

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