Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul edecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul edecek.
İstanbul
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabul, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek.
Erdoğan ve Dibeybe, baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak.
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