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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul edecek.

Sefa Mutlu   | 07.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul edecek

İstanbul

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabul, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek.

Erdoğan ve Dibeybe, baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak.


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