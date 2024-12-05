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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da düzenlenen Michelin Rehberi’nin kutlama yemeğinde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Mehmet Tosun  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/TCCB

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
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