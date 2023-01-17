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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Mümin Altaş   | 17.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

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