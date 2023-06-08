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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacağız

08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor https://t.co/UHvFveTQnY

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimizi 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık, millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik. Toplam 189 millet bahçemizi hizmete aldık" dedi.

Erdoğan, "Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit kaybetmeden dönüşümü başlatın. Afetle karşılaşmadan tedbirinizi alın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacağız. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin, gözünü para hırsı bürümüşlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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