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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 12.20'de, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Sefa Mutlu   | 20.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya gitti.

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