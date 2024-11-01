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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/TCCB

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi Vahdettin Köşkü girişinde karşıladı.

Erdoğan, daha sonra köşkü gezdirdiği es-Sudani ile görüştü.

Kabulde, Türkiye-Irak ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin attığı olumlu adımların Türkiye'yi memnun ettiğini belirtti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

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