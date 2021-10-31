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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme sona erdi.

Zafer Fatih Beyaz, Barış Seçkin   | 31.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar - TCCB

Roma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki temasları çerçevesinde, ikili görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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