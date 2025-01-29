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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini kabul etti.

Sefa Bilgitekin, Orhan Onur Gemici  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Kabule ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i kabulünde, Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin, direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Gazze'deki ateşkes süreci ve Filistin'deki güncel gelişmeler ele alındı.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin, direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki gerçekleri anlatmaya ve destek vermeye devam edeceğini, sağlanan ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ettiğini söyledi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Başdanışman Sefer Turan eşlik etti.

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