Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
BM 78’inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında, komşumuz Gürcistan’ın Başbakanı Irakli Garibashvili ile Türkevi’nde bir araya geldik. Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun. 🇹🇷🇬🇪 pic.twitter.com/XqABfWHFrH— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2023
Kabulde Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.