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Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili’yi kabul etti. -VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti.

Serkan Kaya  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Kabulde Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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