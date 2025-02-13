Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde andı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevdalısı olduğu İstanbul'a tarihi nitelikte hizmetlerde bulunan, birlikte nice vizyoner projeye imza attığımız eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.