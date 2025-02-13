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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde andı.

Zeynep Rakipoğlu  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevdalısı olduğu İstanbul'a tarihi nitelikte hizmetlerde bulunan, birlikte nice vizyoner projeye imza attığımız eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

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