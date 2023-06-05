Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya Çevre Günü"nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü'nü kutladı.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyor, doğal zenginliklerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşlarımı duyarlı olmaya davet ediyorum. Türkiye olarak icra ettiğimiz pek çok çalışmayla daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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Dünya Çevre Günü’nü tebrik ediyor; doğal zenginliklerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşlarımı duyarlı olmaya davet ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 5, 2023
Türkiye olarak icra ettiğimiz pek çok çalışmayla daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/FtOQefuNyG