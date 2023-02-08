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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

Ali Kemal Akan   | 08.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidiyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.

Erdoğan'ın, ilk olarak Kahramanmaraş kent merkezine ardından Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.


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