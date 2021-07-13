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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barış Gündoğan   | 13.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bu yılın Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu önemli yıl dönümlerini iki ülke arasındaki köklü dostluğa yakışır bir şekilde kutlamak istediklerini ifade etti.

İki ülke arasında bölgesel ve küresel ekonominin ve diplomasinin bütün alanlarında geniş bir iş birliği potansiyeli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üst Düzeyli Ortak Çalışma Grubu'nun iki ülke arasındaki iş birliğine büyük ivme kazandıracağını vurguladı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkati çektiği, Türkiye'nin Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygısını dile getirdiği kaydedildi.


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