Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti

Belgrad
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında geldiği Sırbistan'da ülkenin en yüksek binası Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in onuruna verdiği yemeğin ardından mevkidaşıyla Belgrad Kulesi'ni gezdi.
Bölgedeki Türk işçilerle de bir araya gelen Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.