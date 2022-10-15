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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere şükranlarını sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle taziye ve geçmiş olsun mesajlarını ileten devletlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Kaan Bozdoğan   | 15.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere şükranlarını sundu

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, mesajında Amasra'daki acıyı paylaşan ülkelerin ve uluslararası örgütlerin bayraklarına da yer verdi.

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