Dolar
29.05
Euro
31.79
Altın
2,017.91
ETH/USDT
2,244.00
BTC/USDT
42,001.00
BIST 100
7,923.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mustafa Hatipoğlu  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabaları, Türkiye’nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ve barışı sağlamak için atılan adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bir an önce durdurulması ve kalıcı ateşkesi sağlamak için atılan adımların kararlılıkla devam ettirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinde alınan kararların titizlikle uygulanması ve uluslararası toplumun Filistin’e desteğini artıracak girişimlerin birlik ruhuyla devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, çevrim içi KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen dere taştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un darbedilmesine tepki
Kütahya'da sahibinden kaçan deve kuşu kara yoluna girdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız

Beyaz Saray'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Teğmen Emir'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Teğmen Emir'in ailesine başsağlığı mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet