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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerilimin sonlandırılmasının, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti

Zafer Fatih Beyaz  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Al Nahyan'a, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.


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