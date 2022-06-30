Dolar
16.61
Euro
17.37
Altın
1,818.31
ETH/USDT
1,105.00
BTC/USDT
20,205.00
BIST 100
2,401.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi

Zafer Fatih Beyaz   | 30.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temasları kapsamında Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, NATO zirvesini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi
TBMM kararları Resmi Gazete'de
2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Kütahya'da yerin 140 metre altında maden kazası tatbikatı yapıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in NATO liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde dünya liderleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde dünya liderleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü