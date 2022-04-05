Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlar Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avukatlar Günü'nü kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/YfQm5Pay48— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 5, 2022