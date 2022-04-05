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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avukatlar Günü'nü kutladı.

Enes Kaplan   | 05.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlar Günü'nü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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