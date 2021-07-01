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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda 50 milyon dozu aştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en etkin silah olan aşıda, 50 milyon dozun aşıldığını açıkladı.

Ferdi Türkten   | 01.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda 50 milyon dozu aştık

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız."

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