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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 20'nci yılında Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı.

Mustafa Hatipoğlu  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğinde Bosna ile birlikte bütün bir İslam dünyasını taşıyan, asaletiyle, cesaretiyle ve duruşuyla bilge bir lider ve müstesna bir gönül insanı olan dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında İzetbegoviç'in fotoğrafına da yer verdi.

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