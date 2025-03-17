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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Kütüphane'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Kütüphane'yi ziyaret etti.

Özcan Yıldırım  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Kütüphane'yi ziyaret etti

Ankara

Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından önce AK Parti Konferans Salonu'nda bulunan AK Kütüphane'de incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve bazı partililerce karşılanan Erdoğan, kütüphaneyle ilgili yetkililerden bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

18 binden fazla kitabın yer aldığı kütüphanenin duvarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Oku, Düşün, Uygula; Neticelendir" sözlerine yer verildi.

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