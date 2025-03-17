Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Kütüphane'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Kütüphane'yi ziyaret etti.
Ankara
Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından önce AK Parti Konferans Salonu'nda bulunan AK Kütüphane'de incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda bulunan AK Kütüphane'yi ziyaret etti https://t.co/33m6UrAoDW pic.twitter.com/qC6cHlUKVE— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 17, 2025
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve bazı partililerce karşılanan Erdoğan, kütüphaneyle ilgili yetkililerden bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
18 binden fazla kitabın yer aldığı kütüphanenin duvarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Oku, Düşün, Uygula; Neticelendir" sözlerine yer verildi.
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