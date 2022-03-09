Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bugün telefonda görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bugün 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bugün telefonda görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bugün 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.