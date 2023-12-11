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Cumhurbaşkanı Erdoğan 369 tesisin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) inşa edilen tesislerin açılışını gerçekleştirecek.

Kaan Bozdoğan  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan 369 tesisin açılışını yapacak

İstanbul

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, başta baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma olmak üzere toplam 369 tesisin açılışı yapılacak.

Paylaşımda, 66 ili kapsayan projelerin yatırım bedelinin 53 milyar lira olduğu kaydedildi.

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