Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hekimlerle birlikte tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
İstanbul
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakarca hizmet eden, toplam sayısı 1,5 milyonu bulan sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 14, 2025
Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakârca hizmet eden, toplam sayısı 1,5 milyonu bulan sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/JOtkOE3dFr