Çubuk'ta işçi servisinin devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçi servisi devrildi, 19 kişi yaralandı.
Ankara
Zühtü Kurtoğlu yönetimindeki 06 S 25053 plakalı midibüs, Çubuk-Ankara yolu Esenboğa Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada 19 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Sürücü ile 24 işçinin bulunduğu midibüsün Esenboğa Havalimanı'ndaki bir firmanın çalışanlarını kent merkezine taşıdığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.