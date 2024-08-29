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Çorum'da maymunun saldırdığı genç kız yaralandı

Çorum'da bir maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

Kemal Ceylan, Tugay Göktürk  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Çorum'da maymunun saldırdığı genç kız yaralandı

Corum

Buharaevler Mahallesi Buharaevler 3. Cadde'deki bir evden kaçan maymun, işe gitmek için caddeden geçen Buse E.S'ye (19) saldırdı.

İhbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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