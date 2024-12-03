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Çorum'da köyde yiyecek arayan kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Çorum'un Kargı ilçesinde aç kalan 2 kurdun köyde yiyecek aradığı anlar görüntülendi.

Turan Ozan Acar  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Çorum'da köyde yiyecek arayan kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Çorum

Bozarmut köyü muhtarı Ramazan Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karla kaplı bölgede kurtların yiyecek bulamadığı için köye gelmiş olabileceğini söyledi.

Köyün güvenlik kamerasını kontrol ettiğinde 2 kurdu yiyecek ararken gördüğünü belirten Durmuş, "Kırsal bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan kurtların köye kadar indiğini tahmin ediyoruz. Oldukça endişelendik. Hayvanlarımıza saldırmalarından korktuk. Köy halkımızı uyararak dikkatli davranmalarını istedik." dedi.

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