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Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Turan Ozan Acar  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çorum

Maksutlu köyü yakınlarında bulunan İncirlikkaya mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kargı Orman İşletme Şefliği ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sarp kayalıkların bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale etmekte güçlük çekerken, yangın söndürme çalışmaları havadan sürüyor.

Öte yandan iş makineleri de itfaiye ekiplerine yol açmak için çalışma yapıyor.

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