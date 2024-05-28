Dolar
32.23
Euro
34.99
Altın
2,355.80
ETH/USDT
3,781.40
BTC/USDT
67,598.00
BIST 100
10,677.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çorum ve Aksaray'da sağanak etkili oldu

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Emrah Akıllı, Oğuzhan Erdoğan, Serdar Coşkun  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Çorum ve Aksaray'da sağanak etkili oldu

Corum

Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu ekili arazilere zarar verdi, ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

İl merkezi ve ilçelerde sağanakla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu.

Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar, Kıcılı, Külah ve Çelebibağı köylerinde ekili araziler dolu tabakası ile kaplandı.

Sağanak nedeniyle su birikintileri ve taşkınların taşıdığı kaya ve toprak nedeniyle Alaca-Sungurlu kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince yapılan temizliğin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Osmancık ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle Şenyurt Mahallesi'ndeki sel kanalında taşkın meydana geldi.

Öte yandan ilçede 20 ev ve iş yerini su bastı. Osmancık Belediyesi ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması başlattı.

Dodurga ilçesinde ise ilçe merkezindeki dere yataklarının debisi yükseldi.

Meteoroloji verilerine göre il genelinde kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Aksaray

Kent merkezi ile Güzelyurt ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Laleli Mahallesi'nde okuldan eve dönen Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep (17) ile kuzeni Fatma Nur Erdem (19) sel sularıyla sürüklenerek su kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşlar kısa süre sürüklenen kuzenleri kanaldan çıkardı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kuzenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray Belediyesi ve polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kentte çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü Ankara'da kutlandı
Çorum ve Aksaray'da sağanak etkili oldu
Yaratıcı aktivizm çalışmaları Gazzelilerin sesini dünyaya duyurdu
Ağrı'da üç gün sürecek "Bilim Şenliği" başladı
MGK Bildirisi: PKK/KCK-PYD/YPG ve ona sağlanan destek bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edilecek

Benzer haberler

Çorum ve Aksaray'da sağanak etkili oldu

Çorum ve Aksaray'da sağanak etkili oldu

Çorum'da Kızılırmak çevresindeki bereketli topraklarda çeltik mesaisi başladı

Uzmanından yabani mantarlar konusunda tavsiyeler

"Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" ile gençler meslek sahibi olacak

"Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" ile gençler meslek sahibi olacak
Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ampute Milli Futbol Takımı'nın en genci Halil İbrahim, gençlere örnek olmak istiyor

Ampute Milli Futbol Takımı'nın en genci Halil İbrahim, gençlere örnek olmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet